Top Hotel Awards: Cel mai popular hotel de trei stele din Romania este la Brasov: Belfort, al 3-lea "aur"

Belfort Hotel Brasov *** a castigat anul acesta pentru a treia oara, locul intai la categoria "Cel mai popular hotel al anului in categoria 3 stele" in cadrul prestigioasei gale "Romanian Top Hotel Awards 2022". Acest premiu a fost acordat in urma voturilor primite online si a votului juriului, alcatuit din experti romani si internationali din industria hoteliera.Aprecierile clientilor ce s-au cazat in decursul anulului la Belfort Hotel se pot vedea si din nota generala afisata pe site-ul de ... citeste toata stirea