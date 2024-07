Topitoria de metal de la Codlea si-a extins activitatea

Dupa ce in anul 2022 a obtinut autorizatia integrata de mediu (revizuita in anul 2023), firma Silnef Metal Casting SRL, care detine o topitorie de metale neferoase in Codlea, isi extinde activitatea. In aceste conditii, firma a depus la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov documentatia pentru revizuirea autorizatiei eliberate in anul 2022, in actul ... citește toată știrea