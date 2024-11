Topitoria de metale din Codlea, reautorizata de Mediu

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov a emis autorizatia integrata de mediu revizuita pentru topitoria de metale din Codlea. Solicitarea companiei care opereaza instalatia a fost analizata in ultimele comisii de specialitate ale institutiei de Mediu si a fost avizata, ca urmare a indeplinirii de catre operator a cerintelor in domeniul protectiei mediului.Topitoria are o capacitate totala de topire 4 tone de plumb ... citește toată știrea