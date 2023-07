In plin sezon al vacantelor se inmultesc problemele cu zborurile. Doar din Bucuresti, in ultima saptamana, 400 de avioane au avut intarzieri si cateva zeci au fost anulate, potrivit stirileprotv.ro.Ministerul Economiei a cerut sprijin la nivel european in privinta unei companii aeriene care are multe astfel de probleme, iar pasagerii cu zboruri anulate sau intarziate pot depune reclamatii la centrul european al consumatorilor din Romania.Pasagerii unui zbor din Bologna spre Bucuresti au ... citeste toata stirea