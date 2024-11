Tot mai multi maghiari vin sa lucreze in Romania

Romania atrage tot mai multi cetateni europeni in cautarea de locuri de munca, in special maghiari care isi schimba destinatia traditionala, Austria, cu vecinul din Sud.Conform unei analize recente, citate de Ziare.com, cetatenii maghiari din zonele de granita vin sa lucreze in Oradea, unde nivelul salariilor si al oportunitatilor in diverse sectoare ii atrage pe acestia tot mai mult.Salariile romanesti in unele regiuni si domenii s-au apropiat sau chiar depasit pe cele din Ungaria, fapt ce ... citește toată știrea