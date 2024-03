Tot mai multi "speciali"

Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in februarie 2024, de 11.053 de persoane, in crestere cu 167 fata de luna anterioara, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Cei mai multi dintre acestia, respectiv 5.522, sunt beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor si judecatorilor. In cazul acestora s-a inregistrat si cea mai mare pensie de serviciu, de 23.180 lei, din care 20.564 lei cota suportata din bugetul de stat, iar 6.551 de ... citește toată știrea