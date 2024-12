Tot mai putine banci sunt dispuse sa imprumute Romania. Guvernul scoate miliarde de euro din rezerva Trezoreriei

Statul apeleaza la banii din trezorerie pentru a putea plati o parte din cheltuieli. Ministrul Finantelor spune ca deja a scos o treime din fondul de rezerva al Trezoreriei. Este o consecinta a faptului ca tot mai putine banci sunt dispuse sa imprumute Romania, in contextul incertitudinii de pe scena politica."Am scos din buffer (rezerva de valuta), in momentul de fata, am scos o cantitate destul de insemnata de moneda si de euro. 6 miliarde de euro am scos din buffer, dar e o perioada, cum ... citește toată știrea