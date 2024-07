Traficul feroviar, oprit de doua ori pe Magistrala 300: avarie de santier pe Brasov - Sighisoara, incendiu pe Brasov - Bucuresti

Foto: DARSTE - TIMISU DE SUSCompania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anuntat ca traficul feroviar a fost oprit temporar luni, 1 iulie, pe relatia Predeal-Brasov, in intervalul orar 19:15 - 19:48, din cauza unui incendiu de vegetatie care s-a extins pana in zona caii ferate de pe intervalul Darste - Timisu de Sus. Potrivit Club Feroviar, echipele ISU au solicitat scoaterea de sub tensiune a liniei de contact pe ambele fire de pe intervalul respectiv, pentru a se asigura zona de actiune ... citește toată știrea