Trai decent: 2.708 lei daca traiesti singur

"Statul roman nu respecta de un an si jumatate o lege care le-ar aduce romanilor venituri mai mari", arata Avocatul Poporului. "Cei circa 1,5 milioane de romani care lucreaza pe salariul minim primesc in mana 1.524 lei, la un salariu brut de 2.550 de lei, dupa majorarea de 10,8% intrata in vigoare la inceputul anului. Doar ca suma este insuficienta pentru asigurarea unui trai decent unei persoane, iar pentru o familie nici nu poate fi vorba", se mentioneaza intr-un raport al institutiei,