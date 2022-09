Transforma lana de oaie in ingrasamant

Dupa 20 de ani petrecuti in strainatate, Sorin Braga a revenit acasa, in Ucea de Jos, la nr. 126, unde a deschis o afacere prea putin cunoscuta in Romania. Uceanul a dat Spania, Germania sau Austria, unde ducea o viata buna si sigura, pentru a trai in satul natal. "Dupa atatia ani mi se spunea tot romanul pe un oarecare ton. Am muncit in HoReCa, am facut de toate, chelner, bucatar, DJ. Atunci mi-am zis, acasa este locul meu. Am lasat restaurantul pe care-l aveam in Austria si am plecat", a spus ... citeste toata stirea