Transformarea casei fostului industrias Martin Copony in hotel, din nou pe masa Comisiei de Urbanism

Noii proprietari ai fostei case a industriasului Martin Copony, de pe strada Sirul Livezii nr. 24, lasata in paragina de ani buni, au inceput anul trecut demersurile urbanistice pentru a restaura si transforma imobilul in hotel. Dupa ce PUD-ul initial a fost respins, proprietarii au venit in fata arhitectilor din Comisia de Urbanism a Primariei, in sedinta din aceasta saptamana, cu un nou concept supus avizarii.Imobilul, compus din 5 corpuri, este intr-o stare avansata de degradare, iar ... citește toată știrea