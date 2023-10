Transportul feroviar a inregistrat in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara din 2022, o crestere cu 10,5% la numarul de pasageri transportati si cu 9,8% in ceea ce priveste parcursul acestora, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In perioada analizata, transportul feroviar de pasageri a detinut o pondere de 18% in total transport de pasageri, dupa transportul rutier, cu o pondere de 76,5%, scrie Agerpres.In ceea ce ... citeste toata stirea