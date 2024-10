"Trenul eveniment", lansat pe ruta inainte de alegeri

Primul tren Coradia Stream din cele 37 cumparate de statul roman de la Alstom ar putea intra in circulatie cu calatori din prima jumatate a lunii noiembrie, au spus pentru Economica.net reprezentantii Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF). Anterior, fusese vehiculat termenul de 14 decembrie 2024, odata cu noul mers al trenurilor, iar ruta anuntata pentru primul tren nou cumparat in Romania in ultimii 20 de ani a fost Brasov - Bucuresti - Constanta.ARF a anuntat miercuri, 2 octombrie, ... citește toată știrea