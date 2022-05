Trenul metropolitan: nu are cine sa-l proiecteze?

Asociatia Metropolitana de Transport Brasov a reluat licitatia privind elaborare studiilor de fezabilitate pentru dezvoltarea unui sistem transport public feroviar in Zona Metropolitana Brasov si aria de influenta. Anuntul licitatiei a fost publicat in 29 aprilie pe platforma electronica de achizitii publice, dupa ce procedura lansata in luna februarie a fost anulata in 18 martie, din cauza faptului ca nu a fost depusa nicio oferta conforma.Pentru noua licitatie, cu o valoare de 15.349.473 ... citeste toata stirea