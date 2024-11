"Tunelurile din Carpati", doar inceputul. Aktor vrea sa participe la noi proiecte de infrastructura in Romania, inclusiv prin concesiune

"Romania va fi o piata cheie pentru Grupul de companii AKTOR in urmatorii ani, deoarece perspectivele economice ale Romaniei sunt semnificative, in timp ce importanta sa strategica pentru infrastructura europeana este evidenta", se arata intr-o informare a companiei grecesti. Grupul aspira sa-si extinda amprenta pe piata romaneasca si in prezent exploreaza noi oportunitati de piata in cadrul planului sau de investitii de 2 miliarde de euro, care a fost dezvaluit recent la Atena.Astfel, ... citește toată știrea