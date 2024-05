Turismul in primul trimestru: 20,8%, gradul de ocupare la Brasov

Peste 325.000 de turisti au vizitat judetul Brasov in primul trimestru din acest an, potrivit datelor furnizate de Directia Judeteana de Statitstica Brasov. Peste 25.000 dintre acestia au fost straini, iar in ambele cazuri cifrele sunt ceva mai mici decat cele din aceeasi perioada a anului 2023. In schimb, in luna martie am avut mai multi turisti decat anul trecut, iar de aceasta data cresterea a fost semnificativa, de aproape 10 procente.In primele trei luni, cei mai multi oaspeti straini au ... citește toată știrea