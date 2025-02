Turist de 1,4 zile. Brasovul a incheiat anul turistic 2024 in top 3 national, dar durata sederii ramane scazuta

Institutul National de Statistica (INS) a comunicat cifrele turismului in Romania pentru anul 2024.Astfel, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in anul 2024, au insumat 14,263 milioane persoane, in crestere cu 4,5% fata de anul 2023. Din total, 16,7% au fost turisti straini, cei mai multi din: Germania (240.000), Italia (213.500) si Israel (151.500).Pe judete, in anul 2024, numarul de sosiri a inregistrat valori mai mari in: ... citește toată știrea