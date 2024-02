"Turnul" cu 15 etaje de pe platforma Roman, respins pentru a doua oara

+ foto similara cu cea din linkConceptul arhitectural pentru un bloc turn cu 15 etaje, ce ar urma sa fie construit de firma Transilvania Green Tower (detinuta de catre proprietarii Fabricii de Zahar Bod) in proximitatea Caii Bucuresti (pe fosta platfoma Roman SA Brasov), a fost din nou in atentia Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism. Acest lucru dupa ce la prezentarea anterioara, specialistii in urbanism au constatat o serie de neconformitati si au facut recomandari ... citește toată știrea