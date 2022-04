UE a aprobat roamingul fara taxe pana in 2032

In urma reuniunii Parlamentului European, Consiliul European a aprobat luni prelungirea regimului de roaming la preturile de pe piata nationala pana in 2032, informeaza un comunicat de presa al Consiliului European.Dupa expirarea actualului Regulament privind roamingul (la 30 iunie 2022), cetatenii vor putea continua sa efectueze apeluri, sa trimita mesaje si sa navigheze pe internet atunci cand calatoresc in alte tari ale UE, fara costuri suplimentare.Regulamentul revizuit privind ... citeste toata stirea