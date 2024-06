UE a votat interzicerea bisfenolului A in ambalajele care intra in contact cu produsele alimentare

Dupa ce un studiu recent a indicat faptul ca expunerea populatiei la substanta chimica sintetica bisfenol A (BPA) este cu mult peste nivelurile acceptabile de siguranta pentru sanatate, UE a aprobat miercuri, 12 iunie, interzicerea folosirii lui in ambalajele care intra in contact cu produsele alimentare.Potrivit rezultatelor acestei cercetari, bisfenolul A, care se foloseste in toate produsele, de la recipientele din plastic si metal pentru alimente, pana la sticlele de apa reutilizabile si ... citește toată știrea