Ultimele "retusuri" rutiere inainte de deschiderea magazinului Dedeman din Noua

Dedeman este pe ultima suta de metri in ceea ce priveste amenajarea noului magazin pe care il va deschide pana la final de an in cartierul Noua. Ultimele lucrari vizeaza si sistematizarea rutiera, respectiv amenajarea acceselor la drumurile publice.In acest sens, retailer-ul de bricolaj a obtinut din partea Primariei Brasov certificatele de urbanism in vederea autorizarii lucrarilor de amenajare a unor benzi de accelerare-decelerare aferente accesului spre Calea Bucuresti (in ... citeste toata stirea