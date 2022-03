Ultimul recensamant: Brasovul vrea sa fie lider

Mai multe localitati din judetul Brasov ar putea ajunge la 80% - 90% in ceea ce priveste autorecenzarea, a anuntat vineri, 25 martie, intr-o conferinta de presa, directorul executiv al Directiei Judetene de Statistica Brasov, Ion Popescu. Estimarea a fost facuta de seful statisticii brasovene luand in calcul evolutia autorecenzarii in judetul nostru in perioada 14 martie - 24 martie. "Daca se mentine ritmul actual, localitatile din judet care sunt acum pe primele locuri vor ajunge la 80% - 90 % ... citeste toata stirea