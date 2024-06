Un an de cand avem Aeroport: Brasovul, legat cu 12 destinatii din Europa

Incepand cu sfarsitul acestei luni, 12 destinatii din Europa sunt disponibile de pe Aeroportul International Brasov, cu frecvente de 2, 3 sau chiar 4 zboruri pe saptamana. Si aceasta doar in ce priveste zborurile de linie, deoarece in alte patru destinatii din Europa, Asia si Africa se poate ajunge in vacanta cu zborurile charter.In 28 iunie va avea loc primul zbor de linie operat de compania Fly Lili la Brasov. Aceasta urmeaza sa conecteze Brasovul cu noua orase europene: trei din Germania, ... citește toată știrea