Un "august banos" la Brasov

In luna august a acestui an, brasovenii au castigat, in medie, cu aproape 600 de lei mai mult decat in urma cu un an. 4.832 de lei a fost castigul mediu salarial net in august 2024, cu 597 de lei mai mult decat anul trecut, adica 14,1%.Brasovul se situeaza pe locul 8 la nivel national, dupa municipiul Bucuresti (6.426 lei) si judetele Cluj (6.084 lei), Timis (5.582 lei), Sibiu 5.350 lei), Ilfov (5.146 lei), Iasi (4.976 ... citește toată știrea