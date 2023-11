Avocatul constantean Vlad Alexandru Bodnariuk a fost condamnat, in mai 2022, la pedeapsa de 40.000 de lei amenda penala pentru evaziune fiscala. Inculpata alaturi de avocat a fost si societatea pe care acesta o detine, BCV Invest Mob SRL, obligata si ea sa plateasca o amenda penala in valoare de 15.000 de lei.In luna noiembrie 2022 a fost declarat si falimentul societatii, iar in prezent, un lichidator anunta organizarea unei proceduri de licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in ... citeste toata stirea