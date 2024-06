Un brasovean ales sa conduca operatiunile Schaeffler din Israel si Sud-Estul Europei

Grupul Schaeffler l-a numit pe Alexandru Blemovici in functia de CEO pentru Subregiunea Romania si Sud-Estul Europei, incepand din iunie 2024. In noua sa pozitie, Blemovici va fi responsabil de consolidarea si extinderea prezentei Schaeffler in Romania si in alte tari din regiune, inclusiv Bulgaria, Turcia, Grecia, Croatia, Slovenia, Serbia si Israel. Sediul subregional va fi situat in Brasov, Romania.Alexandru Blemovici cumuleaza peste doua decenii de experienta in cadrul Schaeffler, ... citește toată știrea