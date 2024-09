Un Craciun altfel la Brasov: Piata Sfatului nu va fi cea cu care ne-am obisnuit

Foto: 2 iunie 2024 - In pragul alegerilor locale, Primaria a expus in Piata Sfatului una dintre casutele pentru Targul de Craciun.Chiar daca suntem in luna septembrie, Primaria Brasov a inceput sa se pregateasca pentru sarbatorile de iarna. Astfel, dupa ce nu a reusit sa aduca niste casute noi in anii 2022 si 2023, Primaria Brasov a anuntat ca au fost cumparate noile standuri pentru Targul de Craciun.Saptamana viitoare ajuns cele 65 de noi casute"Noile casute au fost receptionate de ... citește toată știrea