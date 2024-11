Un Craciun "la protocol" in Ploiesti. Organizat de un SRL "Fat-Frumos" de la Sanpetru

O firma din judetul Brasov si-a exprimat intentia de a organiza, in aceasta iarna, Targul de Craciun din Ploiesti 30 noiembrie 2024 - 07 ianuarie 2025, conform Observatorul de Prahova. Primaria intentioneaza, in acest sens, sa incheie un protocol de colaborare cu Consiliul Judetean Prahova si SC Autentic Technology & Events SRL.Firma SC Autentic Technology & Events SRL are sediul in Sanpetru si a fost infiintata in 2016. Conform termene.ro, daca in 2021 firma avea 3 angajati si o cifra de ... citește toată știrea