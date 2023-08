Odata cu constructia Salii Polivalente in locul fostului Stadion Municipal, zona incepe sa devina mai atractiva din punct de vedere imobiliar pentru diversi dezvoltatori. Astfel, dezvoltatorul Fiald Imobiliare din Bacau vrea sa demareze un proiect de constructie a unor blocuri pe un teren aflat la poalele dealului din Bartolomeu.In acest sens, este in curs de intocmire a unui Plan Urbanistic Zonal pentru perimetrul aflat pe Calea Fagarasului nr. 27, respectiv in vecinatatea terenurilor bazei ... citeste toata stirea