Un fost bancher vrea sa construiasca primul hotel de 5 stele din Poiana Brasov

Meta Estate Trust, in parteneriat cu Rock Development Holding, intentioneaza sa construiasca un hotel de cinci stele in centrul statiunii Poiana Brasov, dar si un aparthotel. Pana acum, in Poiana Brasov, niciun hotel nu a fost clasificat la cinci stele."Este un proiect mixt, vorbind despre doua locatii: una dintre ele se refera la constructia unui hotel de cinci stele, iar a doua - aflata in apropiere - este un apart hotel. Este o locatie foarte buna in Poiana Brasov, situata chiar in centrul ... citeste toata stirea