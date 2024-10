Un hotel de pe Bulevardul Victoriei ramane fara 11 locuri de parcare

Unitatea de cazare "Victoria Bulevard Hotel" de pe Bulevardul Victoriei din Brasov ar urma sa ramana fara locurile de parcare de la strada. Propunerea vine din partea primarului Brasovului, Allen Coliban, care a introdus pe ordinea de zi a sedintei extraordinare de Consiliu Local ce se va desfasura in 18 octombrie.Vizate de aceasta masura sunt 11 locuri de parcare care sunt pe marginea Bulevardului Victoriei, in dreptul hotelului. Masura este justificata de edil prin faptul ca in zona ... citește toată știrea