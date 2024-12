Un judet din Transilvania va deveni Regiune Gastronomica Europeana in 2027

Judetul Harghita va purta in 2027 titlul de Regiune Gastronomica a Europei, conform deciziei ociale a IGCAT (Institutul International de Gastronomie, Cultura, Arte si Turism). Ceremonia de atribuire a titlului va avea loc pe 6 februarie 2025, in cadrul unui eveniment festiv.Un juriu international de experti din partea IGCAT a vizitat in perioada 6-11 octombrie 2024 judetul Harghita pentru a evalua patrimoniul gastronomic local, initiativele comunitare si eforturile orientate catre turismul ... citește toată știrea