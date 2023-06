O coliziune a doua trenuri incarcate cu motorina si, respectiv, ingrasaminte chimice a fost evitata joi, 8 iunie, in cursul diminetii, in ultimul moment in Gara Sighisoara, potrivit informatiilor detinute de catre Club Feroviar si confirmate ulterior atat de catre CFR SA, cat si de catre ASFR - Autoritatea de Siguranta Feroviara din Romania.Conform Club Feroviar, mecanicul unui tren al Grup Feroviar Roman (GFR) SA a adormit, fapt pentru care trenul sau a depasit semnalul de iesire din statie ... citeste toata stirea