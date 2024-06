Un "Mercedes Benz" pe Cristianului

Autoklass, parte a grupului Romstal, detinut de Enrico Perini, vrea sa construiasca un showroom si un service auto Mercedes Benz pe strada Cristianului din Brasov, patrunzand astfel si pe piata din orasul de sub Tampa. Compania, dealer Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge si Ford, a ajuns in 2022, ultimul an pentru care sunt disponibile datele financiare, ... citește toată știrea