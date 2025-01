Un nou asigurator intra pe piata din Romania, conform unei informari a companiei, cu precizarea ca va functiona exclusiv online in tara noastra. Compania Achmea va oferi asigurare online in Spania si Romania. In Spania, Achmea va opera sub numele de marca InShared si in Romania sub numele de marca Anytime, a informat compania. "Modelul direct-digital, in care asigurarea este oferita exclusiv online, si-a dovedit valoarea in Tarile de Jos, Grecia si Cipru. Mai mult, Achmea este activa in ... citește toată știrea