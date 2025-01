Un nou "fake": Masinile mai vechi de 15 ani nu pot fi legal reparate

Reprezentantii Registrului Auto Roman (RAR) au clarificat regulile privind inspectia tehnica periodica in Romania, in contextul unor informatii eronate aparute pe internet.Periodicitatea ITP-ului, in functie de vechimea masinii:- pentru masinile cu o vechime de pana la 10 ani, inspectia tehnica periodica trebuie efectuata la fiecare doi ani;- vehiculele mai vechi de 12 ani trebuie sa efectueze ITP-ul anual;- pentru autovehiculele noi, prima inspectie tehnica este necesara dupa trei ani ... citește toată știrea