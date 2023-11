Zona Bartolomeu din Brasov incepe sa fie tot mai atractiva pentru dezvoltarea unor unitati de cazare. Astfel, in curs de executie este un hotel Hilton, construit in locul fostului motel Dreher de o firma din Rasnov, iar in curs de avizare a lucrarilor este un Hotel Ibis Styles, cu bloc "la pachet".Pe langa aceste doua proiecte, pe Calea Fagarasului este propusa si constructia unui nou hotel cu parter si sase niveluri. Investitia este dezvoltata de firma Fix Import Export SRL detinuta de omul ... citeste toata stirea