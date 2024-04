Un Paste de 400 - 1.000 de lei

Romanii nu vor face rabat nici in acest an cand vine vorba de cheltuieli pentru masa de Paste, arata un studiu derulat de EY, conform unui comunicat al companiei de consultanta remis redactiei.Cheltuielile pentru masa de Paste vor fi superioare celor pentru cadouri, avand in vedere ca aproape jumatate dintre respondenti au spus ca vor cheltui de la 400 pana la 1.000 de lei (49%), iar procentul imediat urmator, cu 25%, este cel al persoanelor care vor cheltui intre 1.000 si 1.500 lei si peste ... citește toată știrea