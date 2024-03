Un PUZ tinut "in sah" de 4 ani

Planul Urbanistic Zonal pentru constructia unui nou ansamblu rezidential la poalele Tampei, pe o suprafata de 21.267 mp in locul fostei intreprinderi de revizii vagoane, a fost dezbatut cu locuitorii din zona, in toamna anului trecut. Dupa aceasta dezbatere, dezvoltatorul a refacut documentatiile, care au fost prezentate ieri pe site-ul Primariei Brasov.Astfel, in conformitate cu plansa de reglementari (foto), ar urma sa fie construite 6 imobile. 5 dintre acestea vor avea parter si 6 etaje, ... citește toată știrea