Un referendum care pare ca nu va schimba nimic: Ucea, incineratorul refuzat de localnici

Firma bacauana SC Waste Energy Trading SRL, care detine statia de biogaz de la Ucea (construita in anul 2010, dar care nu a fost pusa in functiune), continua demersurile la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, in vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu. Astfel, in 12 septembrie, pe site-ul agentiei a fost publicat raportul de amplasament pentru respectiva statie, comandat de proprietar. In respectivul raport se mentioneaza ca au fost stabilite toate masurile pentru evitarea ... citește toată știrea