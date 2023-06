Startup-ul de tehnologie in domeniul resurselor umane HR Duo, cu sediul in Irlanda, a lansat un centru de software in Romania, ca parte a strategiei de expansiune internationala, conform datelor analizate de Profit.ro.Situat in Brasov, noul birou-satelit are in prezent o echipa formata din 7 ingineri software, numarul acestora fiind estimat sa creasca la 17 in termen de doi ani, pentru a sprijini activitatea celor 45 de angajati de la sediul central din Irlanda. Fondata de directorul general ... citeste toata stirea