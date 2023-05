Antreprenorii din Rasnov care si-au anuntat inca de acum doi ani intentia de a construi un nou hotel in Bartolomeu, in locul fostului Motel Dreher, distrus in urma cu aproape 10 ani de un incendiu, au obtinut recent autorizatia de construire. Potrivit documentului, durata de executie va fi de 36 de luni, iar cladirea va avea o suprafata desfasurata de 7.347,48 mp si o suprafata utila de 6.937,89 mp, procentul de ocupare a terenului fiind de 24,84%.Hotelul va fi prevazut si cu doua adaposturi ... citeste toata stirea