UNDE vor fi transmise documentele necesare accesarii serviciilor destinate diminuarii efectelor pandemiei asupra mediului economic?

Urmare a diminuarii numarului de solicitari transmise de beneficiarii serviciilor de ocupare catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, toate procedurile aferente masurilor aplicate de ANOFM in contextul pandemiei generate de raspandirea virusului SARS-CoV-2, publicate in platforma aici.gov.ro, au fost dezactivate.Pentru accesarea in continuare a acestor masuri, documentele necesare vor fi transmise in format electronic la adresele de e-mail ale agentiilor pentru ocuparea ... citeste toata stirea