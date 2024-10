Unilin Flooring Romania: Fabrica inovatoare din Brasov

Unilin Flooring Romania face parte din divizia de pardoseli a grupului belgian Unilin Group care la randul lui face parte din grupul american Mohawk Industries Inc.. Situata in Brasov, fabrica joaca un rol esential in lantul de productie al parchetului tristratificat premium, fiind responsabila pentru realizarea stratului superior din lemn nobil. Parchetul final este asamblat intr-o alta fabrica din grup, unde straturile inferioare sunt realizate din materiale sustenabile.Investitii in ... citește toată știrea