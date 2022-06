Urban Plaza, intors din drum

Complexul rezidential Urban Plaza, a carui constructie a demarat in primavara lui 2019 pe strada Carpatilor din Brasov, a reintrat in analiza Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, in vederea demararii urmatoarelor 4 etape de dezvoltare. Conceptul arhitectural nu a fost acceptat insa in forma propusa, specialistii in urbanism avand mai multe observatii, astfel ca proiectul nu a fost avizat.Pentru a obtine autorizatiile, dezvoltatorul imobiliar va trebui sa efectueze o serie ... citeste toata stirea