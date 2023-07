Proiectul Coresi,lansat de proprietarul fostei platforme Tractorul UTB Brasov, a inceput in 2012 si a presupus urbanizarea a 120 de hectare, in prezent fiind urbanizate 90 de hectare, avand toate functiunile implicate: retail, rezidential si zona de birou."Vrem sa aducem alte functiuni necesare in zona, cum ar fi cele medicale sau cele notariale. Cele 90 de hectare urbanizate includ si infrastructura hard, drumuri majore pe patru benzi deja construite. Raman 30 de hectare, care vor fi ocupate ... citeste toata stirea