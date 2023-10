Dezvoltatorul proiectului imobiliar West Garden Brasov de pe strada Institutului din Brasov, din vecinatatea cartierului Avantgarden si a viitorului spital regional, a reluat demersurile urbanistice in vederea constructiei unui hipermarket Kaufland in incinta noului ansamblu. In acest sens, Primaria Brasov a emis un certificat de urbanism care stabileste conditiile pentru edificarea unui hipermarket cu zona de grill, precum si o parcare destinata exclusiv clientilor, care va avea restrictionat ... citeste toata stirea