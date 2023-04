Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR) va incasa de la Primaria Brasov suma de 321.000 de lei pentru a gestiona un concurs international pentru reconversia fostei platforme industriale Rulmentul. Pentru acest contract, Primaria a Brasov a organizat o procedura de atribuire directa, ce a fost lansata si finalizata in 25 aprilie. Documentatiile vor trebui finalizate in 90 de zile lucratoare si includ si crearea unei pagini web pentru acest concurs, precum si traducerea documentatiilor aferente in ... citeste toata stirea