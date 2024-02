Daca ati primit in ultima vreme propuneri si recomandari de investitii financiare de la guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, nu le dati curs! Este avertismentul reprezentantilor BNR pentru populatie, pentru ca este vorba de anunturi false, de tip "deepfake". Acestea folosesc imaginea guvernatorului Isarescu in mod fraudulos si chiar si vocea acestuia, pentru a fi mai credibili, avertizeaza reprezentantii BNR. In niciun caz, insa, nu va dati banii pe asemenea ... citeste toata stirea