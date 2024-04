Va salut si din Paris! Tot liber sunt

Fiul milionarului Sever Muresan, Adrien Stephane Muresan, urmarit international de autoritatile romane dupa ce a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru ca a condus baut si cu permisul suspendat, s-a predat, miercuri, 17 aprilie, la Paris. Adrien Stephane Muresan a fost prezentat in fata unui judecator care, dupa ce a analizat actele care au condus la decizia de condamnare, a hotarat ca fugarul poate fi pus in libertate. Reamintim ca Adrien Stephane Muresan a fost dat in urmarire ... citește toată știrea